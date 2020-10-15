صورة.. كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في جلسة تحضير "الاختيار 2"

نشر المخرج بيتر ميمي صورة من كواليس الاجتماعات التي تعقد حاليًا للتحضير لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

وظهر بصحبة أبطال مسلسل الاختيار 2، وهم: "كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، والفنان القدير هادي الجيار، والمؤلف هاني سرحان".

وكتب "ميمي"، تعليقًا على الصورة عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلًا: منتخب العالم الاختيار 2 فى رمضان 2021 إن شاء الله.

ويُعد مسلسل الاختيار 2، العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي على شاشة التليفزيون.

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها كريم عبدالعزيز، مسلسلات "الزيبق، وش تاني، الهروب، امرأة من زمن الحب".

ومن الأعمال الدرامية التي ظهر من خلالها أحمد مكي، على الشاشة الصغيرة مسلسل "الكبير أوي" بأجزاءه الخمسة، و"خلصانة بشياكة".

عرض مسلسل الاختيار رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 107 الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017 عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي وتحوله إلى إرهابي قبل ان ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، إسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم أسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب، ماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.

ويوم الأحد الماضي حضر أبطال مسلسل الاختيار الندوة التثقيفية الـ32، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثنى على هذا العمل الفني، موجهًا لهم الشكر والتقدير: "أرجوا من فضلكم اقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي أنتم عملتوه".