مؤدو أدوار الإرهابيين بـ"الاختيار" يروون التفاصيل: كلام الرئيس شال عننا

استضافت الإعلامية ريهام إبراهيم أبطال مسلسل "الاختيار" ممن أدوا أدوارا للعناصر الإرهابية وذلك في حلقة الثلاثاء من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

أحمد الرافعي: حكيت عن هؤلاء بكل أمانة واخلاص

وقال الفنان أحمد الرافعي الذي قدم دور مفتي تنظيم القاعدة في المسلسل إنه تناول الشخصية التي قدمها بالدراسة حتى تشكلت أمامه ثم انتقل لمرحلة تقديمها وتجسيدها لافتًا إلى أنه كلما كان العمل على الشخصية أكبر وأعمق كلما كان إدراك الممثل ووعيه بالشخصية التي يقدمها أعرض وأوسع وكلما وصلت للناس وتلقتها الناس بشكل منسجم.

وأوضح أنه جسد الشخصية مثلما شاهدهم واحتك بهم ومعرفة دوافعهم وشكل الشخصية المسئولة عن التجنيد للجماعات الإرهابيى وأسلوبهم وسماهتم، مشيرًا أنه مارس معهم مهنته وحكى عن هؤلاء التكفيريين بكل إخلاص وأمانة وصدق.

مؤدي دور سلمي المحاسنة: كلام الرئيس السيسي شال عننا

الفنان ياسر عزت الذي قدم شخصية الإرهابي "سلمي المحاسنة" اكد أنه لا يمكن أن يكره الدور الذي يؤديه بسبب شخصية التكفيري مشددًا على أن الفنان يجب أن يتوائم مع الدور خاصة لو كان صاحب الشخصية له تاريخ في الجماعات الإرهابية.

وأشار أنه بحث عن الشخصية وعن أسلوبها وعن المنشور عنه في الصحف والسيناريو الذي يتناول شخصيته.

وأثنى على توجيهات المخرج بيتر ميمي وتجهيزه لعمله ومعرفته بتفاصيل الشخصية وتوجيهاته عن آداء الشخصية مشيدًا بظهور الشخصية بهذا الشكل، مؤكدًا أن أصعب شيء هو تقديمه لشخصية مكروهة من الناس لدور تكفيري يحمل حقد وكراهية على الحياة بأكملها، وأن ذلك يمكن أن يتسبب في كره المشاهدين له مشددًا على أن رد الفعل على المسلسل بالكامل كان رائعًا.

وأشاد بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنهم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة "كلام سيادة الرئيس في الندوة التثقيفية شال عننا شوية وحسينا انه متابع المسلسل وأشاد بيه وإحنا سعداء بده".