من إنتاج طارق العريان.. ريهام حجاج تستعد لماراثون رمضان 2021

تستعد الفنانة ريهام حجاج، لخوض تجربتها الثانية نحو البطولة في الأعمال الدرامية، لعرضها في موسم رمضان 2021.

وشاركت الفنانة ريهام حجاج، في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "لمّا كنا صغيرين"، من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي، عماد رشاد.

وتعقد ريهام حجاج، جلسات تحضيرية للاتفاق على تفاصيل المساسل الجديد، مع المخرج محمد صقر، والاستقرار على مؤلف العمل، بعد انسحاب عمرو الدالي، الذي شارك في كتابة مسلسل بـ 100 وش، مع أحمد وائل، بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، إخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل ريهام حجاج الجديد، وفقًا للفكرة المبدئية التي وضعها المنتج طارق العريان، من المقرر أن تدور في إطار رومانسي في حقبة زمنية قديمة، وهى التجربة الإنتاجية الدرامية الأولى التي يخوضها "العريان".

ورصد المنتج طارق العريان، ميزانية ضخمة للعمل الدرامي المرتقب مع ريهام حجاج، وفي نفس الوقت مع دراسة الأماكن البديلة في حال عدم القدرة على السفر في أماكن بعيدة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي بدأت الموجة الثانية منه تجتاح بعض دول العالم.

وظهرت ريهام حجاج، للمرة الأولى بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي أقامته الأسرة مساء الجمعة، وذلك بعد رحيل الفنان الكبير يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وتصدر اسم الفنانة ريهام حجاج، محركات البحث، أكثر من مرة، منها عقب إعلانها خبر زواجها رسميًا من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعقب عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، فضلًا عن ترديد شائعات بشأن حملها.