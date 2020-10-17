الرئيس الألماني يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا

أعلن مكتب الرئاسة الألمانية، دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة "دير شبيجل الألمانية" عبر موقعها الإلكتروني، عن متحدثة باسم مكتب الرئاسة قولها إن شتاينماير أجرى اختبار كورونا، لكن النتيجة لم تتوافر بعد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت، في وقت سابق اليوم، إن "بلادها ستفعل كل شيء لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل خارج عن السيطرة"، مضيفة أن "ألمانيا في مرحلة خطيرة للغاية من الوباء، منذ هذا الأسبوع".