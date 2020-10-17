موعد مباراة مان سيتي ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال، مساء اليوم، السبت 17 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مان سيتي ضد أرسنال

وتنطلق مباراة مان سيتي ضد أرسنال، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد أرسنال

وتُنقل المباراة التي تجمع مانشستر سيتي وأرسنال على استاد "الاتحاد" عبر قناة "beIN SPORT HD 2"، ويتولى التعليق عليها خالد الحدي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد 2020-2021 برصيد 9 نقاط من 4 نقاط خاضها بالمسابقة حتى الآن، حقق 4 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة كانت أمام ليفربول في الجولة الثالثة.

فيما يتراجع مانشستر سيتي للمركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط من 3 مباريات، إذ أخفق في تحقيق الفوز بآخر مباراتين، حيث خسر فى الجولة قبل الماضية أمام ليستر سيتي 5 - 2، ثم سقط في فخ التعادل مع ليدز يونايتد بهدف لكل منهما.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام أرسنال

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: بنجامين ميندي – لابورت – روبن دياز – والكر.

خط الوسط: جندوجان – رودري – فيل فودين.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج – رياض محرز.

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بليرين – ديفيد لويز – جابريل – كيران تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي – سيبايوس – ساكا.

خط الهجوم: أوباميانج – ويليان - إدوارد نيكيتاه.

ويتطلع توماس بارتي الوافد حديثًا لأرسنال إثبات قدرته على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.