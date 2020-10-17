بعد تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ.. تعرف على الكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد

صدر مساء السبت، القرار الجمهوري الخاص بقائمة تضم 100 اسم من المعينين بمجلس الشيوخ، من بينهم الدكتور عبدالمنعم السعيد، الذي نستعرض أبرز ملامح السيرة الذاتية له في النقاط التالية:

ولد عبدالمنعم سعيد في 9 سبتمبر عام 1948، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1970، كما حصل على شهادة الماجستير من جامعة شمال الينوي بالولايات المتحدة 1979، ثم حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها عام 1982.

شملت مجالات تخصصه: "إدارة الأزمات الدولية، السياسة الخارجية الأمريكية، الأمن الإقليمي، الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية، نظرية الاندماج وتطبيقاتها في العالم العربي".

كما أن الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم منذ 2 فبراير 2013، كما تولى من قبل رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في يونيو 2009، وعضو سابق بمجلس الشورى، ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعين رئيس مجلس إدارة الأهرام.

عمل الدكتور عبدالمنعم سعيد في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 1975، كباحث مساعد ثم باحث ثم رئيس لقسم العلاقات الدولية، كما عمل باحث زميل لمنظمة بروكنجز بالعاصمة الأمريكية واشنطن عام 1987.

له مؤلفات كثيرة معنية بالنظام العالمى الجديد، والشئون العربية، والشراكة الأوروبية والصراع العربى الإسرائيلى، وله مقالات حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح، بالإضافة إلى مؤلفات عديدة نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، آسيا وأوروبا.

وانتهى مجلس الشيوخ من استعدادات استقبال الأعضاء من النواب الجدد، ووضع اللمسات الأخيرة اليوم، بعد انتهاء التجديدات التي استغرقت أكثر من شهرين تمّ خلالها تجديد القاعة الرئيسية للمجلس والممرات، إضافة إلى تجديد البهو الخاص بالمجلس، وتمّ إعادة وتجديد استراحة النواب "الباسيو"، وتجديده، حيث تمّ تحويله منذ إلغاء مجلس الشورى الأسبق إلى مركز صحفي لمحرري البرلمان، وتمّ إعادة "الباسيو" إلى سابق عهده حيث أعيد الى طابعه الأول.