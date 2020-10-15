رئيس جامعة الأزهر يهنئ 3 أساتذة لاختيارهم أعضاء بـ"الشيوخ"

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لثلاثة أساتذة بالجامعة، بعد تعيينهم أعضاءً بمجلس الشيوخ المصري.

وأكد "المحرصاوي"، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا ولازالوا وسيستمرون في خدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أساتذة بجامعة الأزهر أعضاءً بمجلس الشيوخ.

وشمل القرار تعيين كلٍّ من الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة خضرة سامي عبد الحميد سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر.

انطلاق قطار مجلس الشيوخ الأحد

وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول يوم الأحد المقبل، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينيين، والبالغ عددهم 300 عضو.

وبموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يتم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين إعداد مجلس الشيوخ لائحة خاصة به.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه نائبان من أصغر الأعضاء سنًا.

وتقوم الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام، بإعداد كافة القرارات المتعلقة بانعقاد مجلس الشيوخ، وذلك لتلاوتها فى الجلسة الافتتاحية، وتشمل قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما ستشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 100عضو، ويقوم كل نائب بأداء اليمين الدستورية وذلك وفقا لنص المادة 104من الدستور.

كما تشهد الجلسة الإجرائية انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين، بحسب المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ التي تنص على "ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا".