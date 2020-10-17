هشام ماجد يعلن انتهاء تصوير فيلم "تسليم أهالي"

أعلن الفنان هشام ماجد عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "تسليم أهالي".

ونشر ماجد صورة من احتفاله بتصوير آخر يوم مع فريق العمل، وعلق على الصورة قائلا: "فركش.. تسليم أهالي.. الحمد لله".

"تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ولوسي وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا وأحمد فتحي ودلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وقدم هشام ماجد رمضان الماضي مسلسل"اللعبه"والذي لاقي نجاح كبير جدا وقررت الشركة المنتجه التحضير لجزء ثاني من المسلسل

و أعلن الفنان هشام ماجد مؤخرا عبر حسابه على "فيسبوك" تضامنه مع الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيرة مع رامي رضوان.

وقال ماجد "في بعض الناس سواء شغالين في المجال الفني أو صحفيين أو ناس عادية استغلوا الكلام اللي قالوا يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان وابتدوا يهاجموه وقاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا انه كان بيعمل الحاجات دي عادي وإنه يعني كده بيدعي الفضيلة وكده.. الفصيلة دي من البني آدمين هما تاني (....) حاجة بعد كورونا".

وأضاف "كل الاحترام ليوسف الشريف، فنان راقي ومحترم بيتعب على شغله وبيحترم جمهوره، وكل الاحترام لأي حد متفق أو مختلف مع كلامه بس باحترام، وكل واحد ليه الحرية في أفكاره طالما بيحترم اللي حوليه و مبيأذيش حد.. مش عجبك كلامه تقدر ماتتفرجش علي اعماله او تقدر متشغلوش.. انما تطلع تقطع وتشوه فيه بحجة انك المحامي المدافع عن حق الفن وحرية الإبداع تبقي شخص ناقص.. بس كدة.. كلمتين كانوا حزئني.. اتفضلوا استلموني معاه"