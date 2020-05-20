هشام ماجد يعلن عن تصوير جزء ثاني من مسلسل اللعبة

أعلن الفنان هشام ماجد، تصوير جزء ثاني من مسلسل اللعبة، الذي يقوم ببطولته رفقة الفنان "شيكو"، بالتعاون مع عدد من النجوم الآخرين.

وعرض الجزء الأول من مسلسل اللعبة، منذ عدة أشهر عبر منصة "شاهد"، قبل أن يذاع لأول مرة على شاشات التلفزيون، خلال الموسم الرمضاني الحالي، عبر قناة "MBC مصر".

وكتب هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تزامنًا مع انتهاء عرض المسلسل اليوم: "صاحب اللعبة"، في إشارة إلى ظهور الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة.

وأضاف معلنًا عن تصوير جزء ثاني من المسلسل: "استنونا في الجزء التاني".

وأذيع اليوم الأربعاء، الموافق 27 رمضان، الحلقة الثلاثون والأخيرة من الجزء الأول من مسلسل اللعبة، إذ بدأت قناة "MBC مصر" عرضه قبل شهر رمضان بثلاثة أيام.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.