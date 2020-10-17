ملوخية بالتريند.. أول بطولة مطلقة لحمو بيكا في الدراما من إنتاجه

وافق مغني المهرجانات حمو بيكا، على القيام ببطولة مسلسل كوميدي جديد بعنوان "ملوخية بالتريند"، مع المخرج بلال العربي.

من المقرر أن يتم التصوير مطلع الشهر المقبل، لكن المسلسل يواجه أزمة عنيفة بسبب عدم حصول بيكا على تصريح للعمل من نقابة المهن التمثيلية، كما أنه ممنوع من العمل من نقابة المهن الموسيقية.

ملوخية بالتريند، بطولة المطرب حمو بيكا وعلاء زينهم، العربي كركور، حسن عبدالفتاح، محمود حسان، شمس نبيل.

العمل سيكون من إنتاج بيكا من شركة بيكا في أي بي، التى ستكون شركة خاصة لإنتاج الأعمال الغنائية.

بيكا ما زال فى أزمة عنيفة مع نقابة الموسيقيين، بسبب القضية التى كان رفعها عليه هاني شاكر لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حملت رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة، وأنه غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.