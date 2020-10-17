علي خليل أمينا لهيئة كبار العلماء بالأزهر

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ندب الشيخ علي خليل، للقيام بأعمال الأمانة العامة لشئون هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلفا للدكتور محمد الضويني، الذى تولى مهام وكيل الأزهر في وقت سابق.

هذا وقد تدرج الشيخ علي خليل، في العديد من المناصب بقطاع المعاهد الأزهرية، حتى أسند إليه القيام بمهام وأعمال رئيس القطاع الأزهرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن محمد ‏الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.