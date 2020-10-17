موعد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "سانت جيمس بارك" لمتابعة المواجهة المرتقبة بين نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، في التاسعة، مساء اليوم السبت، الموافق 17 أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن تنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، عبر قناة "beIN SPORT HD 2"، بتعليق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل نيوكاسل المباراة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، حصل عليها بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

بينما يحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من الفوز في مباراة، بينما تعرض إلى الخسارة في مواجهتين.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

في خط الدفاع: لو شاو، ماجواير، لينديلوف، بيساكا.

في خط الوسط: فان دي بيك، ماتيتش، بول بوجبا.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز، جرينوود، راشفورد.

التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: كارل دارلو.

خط الدفاع: جمال لويس – فرنانديز – لاسيليس – هايدن – مانكوييو.

خط الوسط: جويلاينتون - ألان ماكسيمين - جيف هيندريك – شيلفي.

خط الهجوم: كالوم ويلسون.

ويأمل مانشستر يونايتد تحت قيادة مديره الفني أولي جونار سولسكاير مداواة جراحه بعد الهزيمة المُذلة التي تعرض لها قبل فترة التوقف على يد توتنهام في ملعب أولد ترافورد، بستة أهداف دون رد، فيما يتطلع نيوكاسل إلى أن يواصل انطلاقته المميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحقق نتيجة إيجابية مستغلًا اللعب على أرضه أمام مانشستر يونايتد، الذي لم يكن في مستواه منذ انطلاقة هذا الموسم.