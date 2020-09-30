موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم 30-9-2020 والقنوات الناقلة

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون، في مباراة تجمعهما مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، في إطار مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، في الساعة 8.45 مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والساعة 9.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10.45 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 7.45 مساءً بتوقيت تونس، والساعة 6.45 مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

وتُنقل المباراة التي تجمع مانشستر يونايتد وبرايتون على ملعب "فالمر" عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ويتولى التعليق عليها سوار الذهب، ويحكم المباراة جراهام سكوت.

وكان فريق مانشستر يونايتد حقق انتصارا صعبا على فريق برايتون، السبت الماضي بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب فالمر، حيث جاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح فريق برايتون التسجيل في الدقيقة 40 من عمر المباراة، وذلك عن طريق نيال موباي من ضربة جزاء، بينما تعادل لويس دينك في الدقيقة 43 من عمر المباراة عن طريق الخطأ في مرماه، وبعد ذلك تقدم ماركوس راشفورد لفريق مانشستر يونايتد، وذلك في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وذلك قبل أن يتعادل اللاعب سولومون مارش في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لكن اللاعب فيرنانديز، رفض الخروج بنتيجة التعادل في المباراة، وذلك بعد ما سجل هدفا في الدقيقة 99 من عمر المباراة، عن طريق ضربة جزاء.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بثلاث نقاط، بينما يتواجد فريق برايتون حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 3 نقاط، جمعها من ثلاث مباريات، إذ حقق الفوز في واحدة وخسر مباراتين.