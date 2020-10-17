"التعليم": تخصيص غرفة بكل مدرسة لعزل أي طالب يشتبه بإصابته بكورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهناك "كتالوج" يتضمن عدة بنود تقوم المدرسة بتنفيذه حال اكتشاف إصابة أحد الطلاب بالفيروس، مشيرًا إلى وجود غرفة عزل بجميع المدارس.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك زائرة طبية أو طبيب ومستلزمات في كل مدرسة من أجل قياس درجات الحرارة يوميًا، ويتم التعامل مع أي اشتباه بما هو منصوص عليه في "الكتالوج".

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بشكل معين منصوص عليه، سواء على المستوى الادارة أو المديرية أو المحافظة أو الوزارة حسب درجة المشكلة، "حاولنا ننظم ده ونتابع تنفيذه بحيث ميكونش فيه أي نوع من القلق المبالغ فيه والهيستريا، نعرف نتعامل معاها باحترافية".

وانطلق العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث نظمت جميع المدارس عمليات دخول التلاميذ، وتأكيد تنفيذ جميع إجراءات فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مدراء المدارس بتنظيم دخول التلاميذ وخاصة رياض الأطفال للمدارس، ومنع التزاحم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرة إلى أنَّ اليوم الدراسي الاول يسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.