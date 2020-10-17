وزير التعليم عن أول يوم دراسي: أشبه بعُرس جميل.. والقلق أمر طبيعي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية واجهت عدة مشكلات "كلنا واجهناها مع الطلاب وأولياء الامور"، خاصة في الفترة الأخيرة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الوزارة استطاعت النجاح في منظومة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزارة والدولة المصرية تخطت وقتًا صعبًا للغاية وهو امتحانات الثانوية العامة، "نجحنا إن كل طالب في مصر يخلص السنة على خير، فيه دول تانية مكنش عندها نفس الحظ الحقيقة".

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الطلاب المصريين استطاعوا أن يمروا من العام الماضي دون أن يضيع عليهم عام دراسي، وتم تقييم كل الطلاب، موضحًا أن الوزارة أصبحت تمتلك خبرات أكبر للتعامل مع هذه الأزمات.

وتابع: "أتمنى إن كلنا نطمئن، ويظل قدر من القلق عن أي حد ده شيء طبيعي في وسط جائحة زي دي، ولكن النهاردة بداية اليوم الدراسي في عدد من المحافظات أشبه بعرس جميل، مديرو المدارس والإدارات أبلوا بلاءً حسنًا، وملايين الطلاب دخلوا بهدوء شديد، والمدارس ملتزمة بشكل مريح جدًا".