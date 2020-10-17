نائب وزير التعليم: القوات المسلحة حققت السلام والأمن خلال حرب أكتوبر

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن احتفالنا اليوم بذكري انتصارات أكتوبر 1973 يحقق لنا وقفة لاستعراض تاريخ انتصارات العسكرية المصرية، مشيراً إلى أن شهدائنا الأبرار على مر التاريخ هم الذين كتبوا تاريخ مصر بدمائهم الذكية، وهم اللذين حافظوا على كل حبة رمل من أرض مصر الغالية.

وأضاف حجازي، خلال إلقاء كلمته الأولى في طابور الصباح لجميع الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، أن القوات المسلحة هي التي حققت لنا السلام والأمن الذي نعيش فيه الآن، مؤكداً أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد نصر في حرب بين طرفين، يستخدمان أحدث النظم القتالية، ولكن كان انتصارا للكبرياء المصرية والعربية، واستعادة الكرامة.

وأشار إلى أن انعكاسات حرب أكتوبر تشاهدونها اليوم في جميع المجالات وفي كل مدينة أو حي، موضحاً أن الدولة التى تتحول وتصبح من أقوى الدول في العالم خلال عقد واحد قادم، لا شك أنها تضع روح أكتوبر في ضميرها.

ونوها حجازي، إلى أن الشعب المصري حقق إنجازاً عظيماً في ثورة يونيو 2013، مؤكداً أن مصر تسير في تحقيق جميع أهدافها والقضاء على كل من يعبث بأمنها.

يذكر أن حجازي قد تفقد مدرسة السعيدية الثانوية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث تابع عمليات التطهير والتعقيم داخل الفصول ودورات المياه، والتزام جميع التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية.