السفير الصيني يكافئ أطفال مصريين لتميزهم في القصة والغناء

قام السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، بتسليم الطفل عبدالرحمن ماهر الفائز بجائزة نادى القصة الصيني العالمية شهادة تقدير وهدايا تذكارية، بمناسبة فوزه بالمستوى الأول مع عشرة أطفال من عشر دول أخرى منها الصين.

كما سلم الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، 24 شهادة أخرى للأعمال المتميزة المصرية التي شاركت في المسابقة العالمية، والتي تم عرضها في الصين مترجمة إلى اللغة الصينية وكانت عبارة عن فيديوهات توعوية للأطفال.

والأطفال الفائزون هم يمنى جمال، ويوانا ناجح، وشهد جلال الدين جمال، ومروة سليمان، وكرمينا سامح، ونور ميسرة خيري، وساندي سالم، وريناد عادل.

كما حصل أطفال أغنية "اوعى كورونا" وهم يحيى وائل عوض، وياسمين محمد، وملك محمد رضا، ويوسف وائل عوض على الجائزة.

وحصل الأطفال المشاركون في معرض "أطفالنا تتحدى كورونا" على عشر شهادات تقدير، وهم جنات محمد، وجولي جورج صبحي، ورفيدة يحيى، وشادي محمد عبدالمعبود، وشروق محمد الدمرداش، وعبد الرحمن قطب، ولوجين رامي، ومصطفى محمود محمد، ومنة الله أبو ضيف، ويارا محمد عسكر، ويارا عمرو أسامة.

يُذكر أن وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل شاركت بـ11 عملًا متنوعًا للأطفال، عبارة عن فيديوهات توعوية وأغنية وقصة ومعرض فن تشكيلي، وحققت مصر المركز الأول على قارة إفريقيا والعالم العربي فى المسابقة العالمية التى شارك فيها 30 دولة.

وفي كلمته، أكد السفير الصيني على التعاون الصيني المصري الثقافي المتميز برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكذلك العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الدولتين منذ عام 1957.

وأعرب السفير الصيني عن سعادته بتدريس اللغة الصينية فى المدارس المصرية، وكذلك بالمشاركة المتميزة لأطفال مصر من المركز القومي لثقافة الطفل ف مسابقة نادي القصة العالمية.