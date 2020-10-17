الدقهلية تتعاقد على 12 سيارة لشفط مياه الأمطار بـ91 مليون جنيه

تسلمت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، 5 سيارات كسح وشفط مياه، من بين 12 سيارة تعاقدت عليها المحافظة، لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياه بالشوارع، خلال فصل الشتاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بإجمالي 91 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والدعم المستمر لمنظومة النظافة، والاستعداد لموسم الأمطار.

و تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، والمهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة، الدفعة الجديدة من معدات النظافة وسيارات شفط المياه، التي وردت في إطار الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021، بإجمالي تمويل 91 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وفي إطار الاستعداد الجيد من قبل أجهزة المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

وقال "مختار" إن المحافظة تعاقدت على شراء 12 سيارة كسح وشفط مياه، لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياه بالشوارع والميادين خلال الشتاء، تسلمت منها حتى الآن 5 سيارات، ويجري متابعة وصول الـ7 سيارات المتبقية، لتنضم لمنظومة الاستعدادات المكثفة لموسم الشتاء.

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، تحقيقاً لرضا المواطنين، ومنها خدمات النظافة العامة، حفاظاً على المظهر الحضاري للدقهلية.

ومن جانبه، قال المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، إنه سبق أن تسلمت المحافظة 49 معدة نظافة جديدة، وردت إليها في إطار الخطة الاستثمارية، تم توزيعها وتسليمها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأضاف أن النصيب الأكبر من المعدات كان للمنطقة المركزية، وذلك لتحسين مستوى البيئة والنظافة بها، وشملت أحياء ومراكز شرق وغرب المنصورة وطلخا ومركز المنصورة، كما تم التوزيع أيضاً على مراكز بلقاس وميت غمر والسنبلاوين وأجا والجمالية ودكرنس وميت سلسيل ونبروه، وتم رفع كفاءة عدد 4 لودر، لدعم مراكز تمي الأمديد ومدينة الكردي ومنية النصر ومدينه محلة الدمنة.

وأضاف أنه جري توزيع المعدات الجديدة، وتشمل 5 سيارات كسح وشفط مياه في أوقات سقوط المطر، كما يتم استخدامها أيضاً في أعمال رش الشوارع والحدائق خلال الصيف، إضافة إلى سيارة حمولة 20 طن، وذلك لتنضم فوراً إلى منظومة النظافة من اليوم، إلى جانب السيارات المكنسية، التي سبق وأن تم دعم منظومة النظافة بها في جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.