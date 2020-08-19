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محافظ دمياط تؤكد تدعيم أسطول سيارات كسح مياه الأمطار بمبلغ 15 مليون جنيه

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سهاد الخضري
11:48 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

محافظ دمياط تؤكد تدعيم أسطول سيارات كسح مياه الأمطار بمبلغ ١٥ مليون جنيه إضافية

وافق  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تدعيم أسطول سيارات كسح مياه الأمطار التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بمبلغ ١٥ مليون إضافية بخطة العام المالى الحالى "٢٠٢١/٢٠٢٠"، وذلك لشراء ١٠ سيارات كسح ٤ متر مكعب، و ٢ سيارة ٨ متر مكعب، بالإضافة إلى سيارة شفط ٨ متر مكعب فضلا عن شراء ١٠ سيارات مجهزة بطلمبات كسح محمولة.

هذا وقد أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن هذه المبادرة ستساهم وبشكل كبير فى دعم خطة المحافظة التى تقوم بتنفيذها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للاستعداد لموسم الشتاء وهطول الأمطار.

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