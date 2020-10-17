الأمن في أسبوع.. اشتباكات عنيفة ومقتل 7 مسلحين وضبط 25 آخرين

بعربات مدرعة وتشكيلات أمنية مسلحة على أعلى مستوى، خاضت أجهزة الأمن معارك ضارية خلال الأسبوع الماضي مع أباطرة الجريمة أسفرت تلك عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 25 عنصرا آخرين.

وتمت العمليات الأمنية بنطاق 7 مديريات أمن هى الجيزة ودمياط والشرقية وكفرالشيخ والمنيا وأسيوط وأسوان بإجمالي مضبوطات 24 قطعة سلاح ناري، 9 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 3 مسدس و8 فرد ناري كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقال مصدر أمني إن المتهمين والقتلى كان سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "استعراض قوة و سلاح ناري ومخدرات و سرقات بالإكراه"، كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية سوف تواصل تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

كما تم ضبط 1076 قطعة سلاح ناري من بينها رشاش و 83 بندقية آلية و 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة و 77 مسدس و 760 فرد محلي الصنع و 1528 طلقة مختلفة الأعيرة و 1229 قطعة سلاح أبيض و2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها 15 مسدس 20 طلقة مختلفة الأعيرة، وأدوات وأجزاء التصنيع.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية، تم ضبط (12) تشكيل عصابي، ضموا (31) متهما، ارتكبوا (52) حادث سرقة متنوع و(118) قضية أحداث، وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (55) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (89) متهما وتم تنفيذ (480040) حكم قضائىي.

وخلال الشهر الماضي، أسفرت الجهود عن مصرع 17 عنصرا إجراميا شديد الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 118 عنصرا إجراميا، بإجمالي مضبوطات 95 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.