الإرهابي "عطا" قتيل "حادث طرة" في استجواب سابق: مهمتنا استهداف قوات الشرطة

تعيد "الوطن" نشر اعترافات الإرهابي، السيد السيد عطا، زعيم ومؤسس خلية أنصار بيت المقدس في تحقيقات النيابة العامة تفصيلا باعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته كما اعترف بحيازة أسلحة.

وأشار إلى أنه فى إطار قناعته بتلك الأفكار ارتبط بالمتهمين محمد عبدالرحمن جاد محمد ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، واسمه الحركي عمر، ومحمد أحمد توفيق حسن ومحمد عبدالرحمن عبده حسن والمتوفى أحمد عبدالرحمن أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه.

وأضاف أنه ارتبط بأحد قياديي تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعى محمد عبدالرحيم وتقابل معه فى أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوي يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة».

وبعد موافقته على إنشاء الجناح، كلفه القيادي المذكور بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعى وأن الغرض من تأسيسة استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم.