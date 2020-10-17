رئيس الإذاعة المصرية سابقا: السيسي مهتم بالمرأة منذ توليه الحكم

قالت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو يهتم بالمرأة، ويهتم بتواجدها في السياسة، ودائما ما يراهن عليها وعلى عطائها، حتى يكون لها دور حقيقي وتواجد في كل قضايا الوطن.

وأضافت "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها تشرف بتمثيلها لكل الإعلاميين، على رأسهم موظفو مبني ماسبيرو، وهي تعتبر اختيارها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرا كبيرا لمكانة المبنى الذي له دور كبير وقوى في كل قضايا الوطن.

وأوضحت أن التحديات التي تواجهها مصر كثيرة، وقضايا الإعلام يجب طرحها، لأن الإعلام لم يظل مجرد وسيلة للترفيه أو المتعة: "احنا بنتحارب بوسائل الإعلام، ومهم أوي قضايا الإعلام تطرح، ونعرف إيه المشاكل اللي بتواجه الإعلاميين، وإزاي نطور الأداء الإعلامي المصري، ويرجع تاني ياخد مكانته".

وأكدت أن مجلس الشيوخ يضم كل أطياف المجتمع المختلفة من فنانين وإعلاميين وسياسيين وغيرهم، والمرأة هي مكون أساسي وهام في الوطن، وفي حال وجد أية معوقات أمامها، يجب تذليلها لاستكمال مسيرتها.