فيديو.. صديق: جراج ماسبيرو لن يهدم إلا بعد وجود بديل

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مثلث ماسبيرو معاد تخطيطه، مشددا على أن جراج ماسبيرو، لن يهدم إلا بعد وجود جراج آخر بديل، قبل إزالة القديم، حيث سيكون هناك جراج مؤقت ثم جراج دائم.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية على شاشة "ten"، أن من قام ببناء مبنى، وقام ببناء أدوار أكثر من المحددة، عليه التصالح لأن العقار يعد مخالف، والتصالح مسموح طالما حالة العقار جيدة.

وأشار صديق، إلى أن كل مشروع جديد يكون به خدماته ودور العبادة الخاصة به والمراكز التجارية، لافتا إلى مشروع مدينة السلام على أرض الإنتاج الحربي وهو 4800 وحدة بتكلفة مليار و700 ألف، بجوار مشورعي المحروسة1 والمحروسة2، بالإضافة لمشروع أرض العبور الجديدة بمليار و200 مليون 2800 وحدة، بالإضافة لحدائق أكتوبر 2500 وحدة مرحلة أولى و2500 وحدة مرحلة ثانية.

وكشف صديق، أن بعض هذه المشروعات تنتهي 2021، مؤكدا على أن تل العقارب، كان أسوأ منطقة في السيدة زينب من كل النواحي، ولكن بعد تطويرها، أصبحت الأجمل في السيدة زينب كلها وفضحت كل العمران من حولها.