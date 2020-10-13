السجن المشدد لـ3 متهمين في "أحداث ماسبيرو".. وبراءة 3 آخرين

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"، التي وقعت في 5 يوليو عام 2013.

وشمل الحكم معاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين فيما نسب إليهم. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المسشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وسعد الدين سرحان.

وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين، بعد عدة جلسات نظرت فيها القضية، واستمعت خلالها لمرافعات النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، ثم قررت فى أغسطس الماضي، إقفال باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم.

وعاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن محمود فريد، المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، غيابيا، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، حيث أعيدت إجراءات المحاكمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.