"بيأمنوا مستقبلهم".. فنانون دخلوا بزنس المطاعم والكافيهات

احتفل المطرب مصطفى قمر مؤخرا بافتتاح مطعمه الجديد بحضور عدد كبير من الوسط الفني، بعد كافيه لوكيشن الذي كان يمتلكه في منطقة المهندسين.

وأعلن الإعلامي مراد مكرم مؤخرا عبر حسابه على فيسبوك افتتاح سلسلة مطاعم تحت مسمى"الإكيلة" وهو اسم البرنامج الذي كان يقدمه على "cbc سفرة" ولاقى نجاحا كبيرا.

كما أعلنت الإعلامية بسمة وهبي أثناء تواجدها في لندن عن استعدادها لفرع آخر من مطعمها في الشيخ زايد.

كما افتتحت الممثلة الشابة راندا البحيري منذ أشهر قليلة مطعمًا في الإسكندرية، حضره عدد كبير من نجوم الفن.

ولم تكن هذه الأسماء الأولى من الفنانين الذين افتتحوا مطاعم بأسمائهم، كمصدر دخل لهم.

أمير الغناء العربي هاني شاكر، يمتلك كافيه، والذي يحمل اسم إحدى أغانيه في منطقة المهندسين.

وهشام عباس يملك مطعمًا للأسماك في طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وفيفي عبده، تملك مطعم أسماك في مدينة 6 أكتوبر، كما يمتلك الفنان خالد سليم، مطعمًا في ميدان لبنان، والفنان هاني سلامة، كافيه في الزمالك، وعمرو يوسف، مطعم في المعادي، والفنان هشام ماجد، مطعم في الشيخ زايد.

ويمتلك المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، قهوه بلدي تحمل اسم "شعبولا"، بجانب "محمصة لب"، والفنان الراحل طلعت زكريا يمتلك قهوة بلدي في شارع جامعه الدول.

وأرجع عدد من هؤلاء النجوم، سبب استثمار أموالهم في مشروعات، أن مهنة الفن ليست آمنة، وهذه المشاريع تعتبر ظهر ومصدر دخل ثابت لهم في أسوأ الظروف.

وعزوا ذلك بسبب الجيل القديم من الفنانين الذين توفوا ولم يملكوا جنيها في منزلهم مثل الفنان يونس شلبي الذي توفي وهو يعاني من الفقر، وعبد السلام النابلسي الذي توفي ولم تجد زوجته مالاً لجنازته التي تكفل بها المطرب فريد الأطرش، وغيرهم "إسماعيل ياسين، زينات صدقي، عبد الفتاح القصري، يوسف وهبي، وأمينة رزق"، كل هؤلاء الفنانين أثرت ظروفهم الصعبة في نهاية حياتهم التي كانت بعيدة عن الأضواء في نفوس الجيل الجديد من الفنانين الذين حرصوا على استثمار أموالهم في عز مجدهم وتسليط الأضواء عليهم.