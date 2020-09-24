مراد مكرم: "اللي بيحصل في الساحل الشمالي ميرضيش حد"

أعرب الفنان مراد مكرم، عن استيائه لما حدث في الساحل الشمالي هذا العام، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن كل سنة، خاصة الخناقات التي حدثت بخصوص المايوه الإسلامي والمايوه البكيني، إلى جانب طريق الساحل غير المؤمن تمامًا، والكثير من الحوادث ويموت عليه مئات الشباب.

وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الإهمال في تربية الأبناء، خاصة فى الطبقات الغنية والفقيرة للأسف، مشيرًا إلى أن مجتمعنا الشرقي، يحتاج إلى إعادة تأهيل وخاصة الشباب والأجيال الحديدة في الأخلاق والعادات والتقاليد الشرقية.

وتابع: "أطالب الدولة بالاهتمام بطريق الساحل الشمالي الكثير الحوادث، وخاصة أبناءنا الشباب"، مشيرًا إلى أن هناك سائقين غير ملتزمين بقواعد المرور على الطريق، ولا بد من الكشف الدوري على سائقي السيارات، وتنفيذ اختبار تعاطي المخدرات.

وأشار الفنان مراد مكرم، إلى أن هناك شىء خطأ فى المجتمع المصري والطبقة الوسطى، هي من تعاني الآن، والتي تحاول تربية أولادهم على العادات الشرقية الأصيلة، بخلاف من يحاولوا تقليد الغرب، وعاداتهم الغريبة على مجتمعنا المصري.