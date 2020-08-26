راندا البحيري تعلن حضورها عروض "الحوت الازرق" مع الجمهور

أعلنت الفنانة راندا البحيري، حضورها الأيام المقبلة، عروض فيلمها الجديد "الحوت الأزرق" والذي طرح مساء الأربعاء في السينمات.

وكتبت راندا، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "هكون موجودة النهاردة لحد حفلة منتصف الليل، بسينما مول مصر لمشاهدة فيلم الحوت الأزرق معاكم إن شاء الله، وبكرة بسينما أمريكانا بلازا بإذن الله، بكرة حفلات اليوم كلها بسينما أمريكانا هكون متواجدة بداخل صالة العرض، أما الجمعة والسبت سينما مترو وسط البلد وسينما جالاكسي بالمنيل".

فيلم الحوت الأزرق، تأليف حسام الدين، ومن إخراج الفنان علاء مرسي، وتصدرت صورة راندا البحيري بوستر الفيلم، التي ذكرت في تصريحاتها الصحفية أن الفيلم له علاقة بلعبة الحوت الأزرق القاتلة، وإسقاطها على بعض المشكلات بالمجتمع، وتجسد من خلاله شخصية فتاة تعاني من مشاكل نفسية تسبب التوتر في علاقتها بمن حولها.