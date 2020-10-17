"معارض جهاز مشروعات": مد فترة "تراثنا" جاء بناء على طلب الزائرين

قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مد فترة عمل معرض "تراثنا"، جاء لتلبية مطالب زائري المعرض والعارضين، حتى الآن مازال هناك الكثير من الزائرين، يقبلون على المعرض: "الإقبال عندنا كثير من أول يوم من 10 الصبح لـ10 بالليل، وبيخرجوا لما بنطفي النور".

وأضاف "صبور"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المعرض جاء كفرصة للعارضين بعد هدوء جائحة كورونا، حيث تأثر البائعون والمصنعون جراء الجائحة، ويعد المعرض أكبر منفذ لتسويق منتجاتهم، وطوق نجاة لهم، موضحا أن المعرض حظى بإقبال كبير ومبيعات ممتازة للسلع المعروضة في المعرض: "كان فيه عارضين خلصوا منتجاتهم، وجابوا حاجات تاني، علشان يكملوا بقية المعرض".

وأكد أن المعرض الحالي هو الأكبر والأفضل فيما بين كل المعارض التي تم إقامتها، وساعد كثيرا من صانعي الحرف بالاستمرار الذين عانوا من تسرب من قبل العمالة، بينما عمل المعرض على إنقاذ حرف كثيرة وصانعين كثر من الإغلاق، مشيرا إلى أن المعرض سيكون له أوقات معينة، ويتم اختيار وقته بعناية، حتى يحظى بإقبال من الزائرين، كما له بعض المحددات التي سيتم دراستها، ومن ثم الإعلان عن أول معرض قريب.