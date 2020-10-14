تفاصيل زيارة انتصار السيسي لـ"معرض تراثنا".. إشادة وتكريم وتشجيع

حرصت السيدة انتصار السيسي، على إجراء جولة تفقدية داخل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وخلال زيارتها للمعرض عبَّرت عن سعادتها بوجودها في المعرض، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية.

تحدثت قرينة رئيس الجمهورية، خلال كلمتها بالمعرض، عن الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، لكن يظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر.

كما توجهت قرينة الرئيس بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل في المشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر، مضيفة أن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية.

مريم نالت فرصة الحديث مع قرينة الرئيس

مريم النجدي، الفتاة العشرينية، أحد أفراد أوركسترا النور والأمل، تروي لـ"الوطن"، أنها التقت السيدة انتصار السيسي، اليوم خلال زيارتها لمعرض تراثنا، حيث تشارك "مريم"، ضمن الفريق المشارك للعزف في حفل افتتاح المعرض.

جلسة قصيرة بين السيدة انتصار السيسي، وفتيات النور والأمل، إذ حرصت قرينة الرئيس على الاستماع لعزفهن، وأبدت إعجابها بالمقطوعات المعزوفة من الفريق، "الرئيس السيسي كان مبسوط مننا خلال زيارته في أول أيام المعرض"، حسب مريم.

حوار قصير دار بين مريم وقرينة الرئيس، حيث حرصت على التقاط بعض الصور التذكارية مع الفتيات، "وقالت إنها فاكرانا من أول لقاء بيننا في 2018"، كما عبَّرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بلقاء الفتيات، "وقالت انتو مشرفين مصر".

مايا مرسي: قرينة الرئيس مهتمة جدا بالحرف اليدوية

الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، عبرت عن سعادتها بتشريف قرينة رئيس، لجناح المجلس بالمعرض، موضحة أن مركز تنمية مهارات المرأة التابع للمجلس يحاول تطوير الحرف اليدوية والتراثية.

وأكد "مرسي" أن السيدة الأولى كانت مهتمة جدا بالحرف اليدوية، كذلك الرئيس السيسي، الذي يصر دائما على التأكيد بتدريب الجيل الثاني من الشباب الحرفيين والحفاظ عليهم، وتوفير كافة وسائل الدعم لهم.