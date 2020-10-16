صبور: معرض "تراثنا" سيصدر منتجات العارضين للخارج بداية من العام المقبل

قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض "تراثنا" العام الحالي، يشهد زيادة في أعداد العارضين إلى 620 عارض بمشاركة 45 مؤسسة، بعد أن كان عدد المشاركين 500 عارض العام الماضي.

وأضاف "صبور" في مداخلة فمع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على فضائية "extra news"، أن المعرض توقف لمدة 6 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذا أثر سلبا على الحرفيين لأنه المنفذ الأكبر لتسويق منتجاتهم أمام الجمهور.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص بافتتاح المعرض نفسه وكذلك حضرت قرينته انتصار السيسي وكان هناك إقبالا كثيفا في ظل اتخاذ الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من خلال فرض ارتداء الكمامات وتوفير مطهرات وبوابات لقياس درجات الحرارة و نظام إلكتروني يقيس أعداد الحضور بالداخل من أجل تقليل الكثافات والتجمعات.

وذكر مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا إلى العاشرة مساءا وتم مد المعرض يومين لأن الحرفيين يلاحظون كثرة الإقبال وفرحة الجمهور الذي يريد حضور فعاليا بعد فترة من الحجر المنزلي الطويل.

ونوه بأن المجلس التصديري للحرف اليدوية، يسعى إلى وجود مشترين أجانب في معرض العام المقبل، بعد تطوير المنتجات لتناسب أذواق مختلفة وليس الذوق المصري والعربي فقط.

ويستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة كضيف شرف ويعرض المعرض هذا العام المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة.