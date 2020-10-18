"حبيبي طلع حرامي".. اعترافات فتاة ثرية بسرقة أسرتها للزواج من لص

"حبيت حرامي".. لم تتوقف فتاة عشرينية عن البكاء أثناء التحقيق معها بتهمة سرقة منزل والدتها الثرية، حيث اعترفت الفتاة بأنها أحبت شابا، وقررا الارتباط لكن ظروفه المادية كانت تقف عائقا أمام إتمام زواجهما أو الارتباط.

وقالت المتهمة عقب القبض عليها، إنها من أسرة ثرية، وتقيم بشقة فاخرة في النزهة، وأنها أحبت شابا، وبالفعل تقدم لها لكن أسرتها رفضته، وعقب رفض أسرتها لها لم تقطع علاقتها به.

وأوضحت المتهمة أنها قررت الارتباط بحبيبها مهما كان الثمن، حتى توصلت لفكرة سرقة مصوغات وأموال والدتها لتدبير نفقات الزواج.

وأقرت الفتاة أنها استغلت خروج والدتها وقامت بسرقة كمية من الذهب و8 ربع جنيه دهب و17 ألف دولار و14 ألف جنيه وسلمتها لحبيبها، وذهبت بالمسروقات لحبيبها الذى استولى عليها وطردها لتكتشف أنه لم يكن سوى لص.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 6 غويشة و2 سلسلة وإسورة و2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب و17 ألف دولار و14 ألف جنيه مصرى ومن داخل الشقة سكنها.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من (صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة) وأقرت برغبتهما فى الزواج، وقد إختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص.

وتم بإرشاد المتهم بمسكنه ضبط مبلغ مالى (33 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وضبط (4) هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائهم من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.