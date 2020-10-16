اعترافات عاطل أشعل النار في والدته: كانت بتقولي اشتغل

"يابني اشتغل بدل قعدتك كده".. خرجت هذه الكلمات من أم فى مركز قويسنا بالمنوفية، لنجلها العاطل عن العمل، إلا أن الابن لم ترق له هذه الكلمات، ولم تجد استحسانا لديه، فقرر الانتقام من والدته بطريقته الخاصة.

وبحسب التحريات والتحقيقات، فإن المتهم تعدى على والدته بالضرب، ولما شعر بفقدانها الوعي، أشعل فيها النيران، وتم نقلها للمستشفى فى حالة خطيرة، وتمكن أشقاء المتهم من القبض عليه، وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث، واقتادته للتحقيق.

وأفادت التحريات أن المتهم دائم الشجار مع والدته التى تداوم على تقديم النصح له بالبحث عن عمل، إلا أنه سأم من نصائحها وقرر التخلص منها.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى قويسنا، بوصول المجني عليها "ن. م" 65 عاما، مصابة بحروق شديدة في أماكن متفرقة بجسدها، وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة هو نجلها، والذي أشعل النيران فى جسدها.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وقال المتهم أثناء مناقشته إنه سأم نصائح والدته له، وأفاد أنه وأثناء جلوسه فى المنزل، يوم الواقعة، طلبت منه البحث عن عمل بدلا من التسكع في الشوارع وعلى المقاهي، مما أثار غضبه فقرر التخلص منها، وأضاف أنه تعدى عليها بالضرب فى غفلة من أشقاءه، ثم أشعل النيران فيها، حتى يتخلص منها.

وأضاف المتهم أن أشقاءه والجيران تجمعوا على استغاثة والدته، وتمكنوا من إنقاذها ونقلها للمستشفى، قبل أن تصل الشرطة وتلقي القبض عليه.