جمال الغيطاني.. 5 سنوات على وفاة الصحفي الروائي مؤسس "أخبار الأدب"

5 سنوات مرت على وفاة الصحفي والروائي المصري جمال الغيطاني الذي توفي في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر عام 2015 عن عمر ناهز السبعين عاما في مستشفى الجلاء العسكري في القاهرة، حيث كان في صراع مع المرض إثر إصابته بوعكة صحية أدخلته غيبوبة لأكثر من ثلاثة أشهر.

والغيطاني المولود في 9 مايو من العام 1945 تولى رئاسة تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية، ووصفه البعض بأنه صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري كما تأثره بصديقه وأستاذه الكاتب نجيب محفوظ، وقيل عنه إنه قد انفتحت تجربته الفنية في السنوات الأخيرة على العمل التلفزيوني مع المحافظة على نفس الملامح التي نجدها في الرواية، كما يعتبر الغيطاني من أكثر الكتاب العرب شهرة على شبكة الإنترنت.

ولد جمال في جهينة، إحدى مراكز محافظة سوهاج ضمن صعيد مصر، حيث تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عبد الرحمن كتخدا، وأكمله في مدرسة الجمالية الابتدائية، وفي عام 1959 أنهى الإعدادية من مدرسة محمد علي الإعدادية، ثم التحق بمدرسة الفنون والصنائع بالعباسية.

في عام 1963 استطاع الغيطاني أن يعمل كرسام في المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي حيث استمر بالعمل مع المؤسسة إلى عام 1965، تم اعتقاله في أكتوبر 1966 على خلفيات سياسية، وأطلق سراحه في مارس 1967، حيث عمل سكرتيرا للجمعية التعاونية المصرية لصناع وفناني خان الخليلي وذلك إلى عام 1969م.

في عام 1969، مرة أخرى استبدل الغيطاني عمله ليصبح مراسلا حربيا في جبهات القتال وذلك لحساب مؤسسة أخبار اليوم، وفي عام 1974 انتقل للعمل في قسم التحقيقات الصحفية، وبعد إحدى عشر عاما في 1985 تمت ترقيته ليصبح رئيسا للقسم الأدبي بأخبار اليوم، وأسس الغيطاني جريدة أخبار الأدب في عام 1993، حيث شغل منصب رئيس التحرير.

وحصل الغيطاني جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980، وجائزة سلطان بن علي العويس، عام 1997، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس عام 1987، و جائزة لورباتليون لأفضل عمل أدبي مترجم إلى الفرنسية عن روايته التجليات مشاركة مع المترجم خالد عثمان في 19 نوفمبر 2005، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2007 والتي رشحته لها جامعة سوهاج.