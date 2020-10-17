أسعار الذهب تستقر بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 830 جنيها

شهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 946 و949 جنيهًا جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 828 و830 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 710 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و640 جنيهًا.