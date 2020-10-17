بعد ارتفاعه مساء أمس.. أسعار الذهب اليوم السبت 17-10-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، مقارنة بأسعار مساء أمس الجمعة، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا طفيفا مساء أمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق سعر 830 جنيها.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 946 و949 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 828 و830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 710 و711 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و640 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب مساء أول أمس الخميس، مقابل 1900 دولار وهو مستوى مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.47 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع 1.2% يوم الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1901.50 دولار للأوقية.

طريقة التفرقة بين الذهب الحقيقي والمزيف

ووفقا لموقع ويكي هاو يستطيع المشتري التفريق بين الذهب الحقيقي وغير الحقيقي "المغشوش" بطرق عديدة، منها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم الأصلي، تحدد الأختام درجة نقاء الذهب والتي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، ويمكن أن تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدن مختلف، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.

ويمكن استخدام المغناطيس بالقرب من القطعة المراد اختبارها، فالذهب معدن لا ينجذب للمغناطيس، فإذا انجذبت للمغناطيس أو التصقت به فهي قطعة زائفة، ووزن قطعة الذهب للتأكد من أنها غير مزيفة، كما يمكن وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

وارتفع سعر الذهب مساء أمس ارتفاعا طفيفا، ويعد ذلك بمثابة مواجهة للتضخم وانخفاض العملة، 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي، لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وفق "سكاي نيوز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2353.52 دولار.