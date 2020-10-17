استقرار أسعار الذهب خلال نهاية التعاملات.. وعيار 21 بـ839 جنيها

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، خلال نهاية التعاملات في أسواق المال والبورصات العالمية، إذ سجل عيار 24، 959 جنيهًا للجرام.

وسجل الذهب عيار 21، 839 جنيهًا للجرام الواحد، واستقر عيار 18 عند 719 جنيهًا للجرام الواحد، كما سجل سعر الجنيه الذهب 6,720 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات أول أمس، تراجعا في الأسعار بقيمة جنيهين في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية.

وتوقع وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، تزامنا مع توقعات تشير إلى موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال "واصف" لـ"الوطن"، إن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار الذهب، موضحًا أن هذا الارتفاع يعتبر "غير ملحوظ" في السوق المحلية، بشكل كبير نتيجة هدوء وتيرة الارتفاعات خلال الفترة القليلة الماضية، فضلًا عن الارتفاع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أنه من المتوقع، استمرار الارتفاع في أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا والانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم والدولار، متابعا: "إلى أن يجري التوصل للقاح معتمد ضد فيروس كورونا، سوف تستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالميا".