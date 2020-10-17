"بعالجهم وأسرقهم".. اعترافات طبيب مصر الجديدة المزيف: "مش كميا"

حيلة لم يتوقعها أحد، لجأ اليها شاب عاطل حاصل على ليسانس آداب، للتغلب على ظروفه المعيشية الصعبة، حيث انتحل صفة طبيب، واشترى بالطو، ودخل أحد المستشفيات بمصر الجديدة، ووقع الكشف الطبي على المرضى، ومغافلتهم ثم سرقتهم.

المتهم يدعى "أحمد. ر" 37 سنة، سقط فى قبضة الشرطة عقب اشتباه مسئولي المستشفى فيه، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"شوية معلومات من على النت والمواقع والدنيا كانت ماشية كويس".. بهذه الكلمات بدأ المتهم اعترافاته عقب ضبطه، حيث أقر انه انتحل صفة طبيب لممارسة مهنة الطب، وسرقة متعلقات المرضى من المستشفيات.

وقال المتهم، إنه كون خلفية لا بأس بها عن مهنة الطب وطريقة عمل الطبيب وكيفية قياس السكر والضغط، وإجراء الكشف الظاهرى على المرضى، موضحا أنه قام بشراء سماعة وبالطو ونظارة طبية بعدسات بلاستيك.

وأضاف المتهم، أنه كان يقوم بدخول المستشفيات، وأن احدا لم يكن يسأله عن أى مستندات تثبت شخصيته، وكان جميع من يقابله يعامله كطبيب، بينما يدخل هو لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، فى عيادات وغرف الطوارىء ثم سرقة متعلقاتهم.

ولفت المتهم انه دخل مستشفى بمصر الجديدة، ولاحظ تردد عدد كبير من الاثرياء عليها، فتردد عليها عدة مرات وقام بسرقة المرضى، قبل ان يتم اكتشاف امره وضبطهوكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص منتحلاً صفة طبيب داخل المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص "غير معلوم لدى المستشفى" مرتديا زى طبيب، وأمكن ضبطه وتبين أنه (حاصل على ليسانس آداب، ومقيم الجيزة) وبحوزته (كارنيه طبيب بشرى بإسم أحد الأِشخاص "منتهى فى 2017م، وسماعة طبية، وجهاز قياس حرارة، و2 مفك.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة إنتحال صفة طبيب لتسهيل دخوله المستشفى "محل الضبط" بقصد الشروع فى سرقة أية متعلقات بداخل المستشفى بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وأضاف بعثوره على الكارنيه المضبوط بحوزته بالطريق العام.