صور.. غادة والي تدشن شراكة دولية لمكافحة الفساد في كرة القدم

أشاد الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي السابق لوزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بشأن مكافحة الفساد في الوسط الرياضي.

وعلق "العقبي"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "النجاح عمره مكان صدفه العظيمة غادة والي تواصل نجاحاتها وتوقع بروتوكول لمكافحة الفساد في الوسط الرياضي".

وأطلقت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم، شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمكافحة الفساد والجريمة فى لعبة كرة القدم، وتم توقيع الشراكة بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وعدد من السفراء والمسئولين الدوليين عن اللعبة.

يذكر أن هذا الحدث يهدف إلى زيادة الوعي حول الجهود المبذولة؛ لمواجهة التهديدات التي تواجه كرة القدم وقيمتها كوسيلة لمنع جرائم الشباب وتعاطي المخدرات من خلال تطوير المهارات والتمكين وتعزيز الإدماج.