الإبراشي عن وزير الإعلام: بيحارب نفسه وبث الإحباط في أبناء المهنة

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل، عن وسائل الإعلام هي بمثابة محاربة "لنفسه"، متسائلاً كيف لمسؤول أن يقول إن هناك 65% من المصريين لا يشاهدون وسائل الإعلام؟، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "الإبراشي"، أنه من المثير للاستعجاب أن الوزير المعنى بحل مشاكل الإعلام وتطوير القطاع يقول تصريحات مثل تلك التصريحات التي تؤدى إلى تدهور صناعة الإعلام، "كأن وزير الدولة للإعلام يحارب نفسه، الوزير بدأ بالصدام مع الهيئات الإعلامية".

وأشار الإبراشي، إلى أن وزير الدولة للإعلام أوصل حالة من اليأس والإحباط بتصريحاته الأخيره، الأمر الذى أثار موجة من الغضب العارم لدى العاملين بوسائل الإعلام المرئية والمطبوعة وغيرها، كما أن كافة العاملين في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها غاضبون من تصريحات وزير الإعلام، التي تعمل على تحطيم القطاع ونشر روح الإحباط واليأس بين كافة العاملين.

وتابع: "الوزير جاى يحارب العاملين في المهنة بدلاً من العمل على حل مشاكل المهنة"، مشدداً على أن ذلك يثير الكثير من علامات الاستفهام، وهناك حالة من الجدل والغضب في كافة الأوساط الصحفية، سواء في الصحافة الإلكترونية أو المطبوعة أو المرئية.