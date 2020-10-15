وائل الإبراشي عن تخريج دفعة من كلية الشرطة: مصر مصنع أبطال لا يتوقف

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، يؤكد أن مصر مصنع أبطال لا يتوقف عن تخريج أبطال يسطرون بطولات في التضحية من أجل الوطن، مشددا أن الإرهابيون الذين يعتقدون أن استهداف رجال الشرطة وكل المعنيين بمكافحة الإرهابي أمر سوف يضعف مصر "مخطئين".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة رجال الشرطة هم مشروع شهيد في سبيل حماية الوطن، لافتا إلى أن حديث أمهات الشهداء اليوم خلال حفل التخرج، يوصل رسالة قوية للإرهابيين تؤكد أن الشهيد يزيد المجتمع وأمهات الشهداء صلابة وقوة وإصرار على مواصلة اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وتابع "الإبراشي": "أمهات الشهداء العماد الأساسى فى القوة النفسية للشعب المصري، وتكريمهم اليوم كان مهما، مصر لديها مصنع أبطال لا يتوقف فى التسابق من أجل نيل الشهادة"، مشددا على أن الإرهاب لا يستهدف الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة فقط، بل كافة المجتمع المصري.

وقدّمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، 9 من طلاب الخريجين أبناء الشهداء، من أصل 29 طالبا بالأكاديمية من أبناء وأشقاء الشهداء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.