إليسا الأكثر مبيعا في "فرجين ميجا ستور"

أعلن الموقع الرسمي لـ"فرجين ميجا ستور" أن المطربة اللبنانية إليسا الأكثر مبيعا بسي دي "صاحبة رأي".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 18أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.

لم تستطع المطربة اللبنانية إليسا، الاحتفال بألبومها الجديد "صاحبة رأي" بشكل كاف، الذي أخذت التحضير له عام كامل، وشوقت قبل صدوره الجمهور بعدد من البوسترات، فبعد أيام قليلة من طرح ألبومها، فوجئت بانفجار لبنان، الذي أدى إلى تحطيم منزلها.وبعد أن كانت إليسا حريصة على متابعة التريند، وردود أفعال حول ألبومها الجديد، وأفضل الأغاني، تحولت صفحتها عبر تويتر، إلى إعلان غضبها من حادث لبنان، والغضب من الحكومة والسياسيين.وكتبت إليسا يوم الانفجار: "محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدي من اللي صار.. أنا الحمدلله بخير وإن شالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب.. بيتي تكسر كله بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".كما نشرت صورا لمنزلها عبر حسابها الشخصي على تويتر، أظهرت المنزل متُهشما، ما يوضح اقترابه من موقع مرفأ بيروت الذي وقع فيه انفجار شديد.

وعلقت إليسا على الصور قائلة، "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟".

الألبوم الذي تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 أغنية تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".واحتفلت شركة روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" بوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا ملايين المشاهدة عبر يوتيوب.