خلال 16 عاما.. 20 أغنية اختارتها إليسا الأجمل في مشوارها

بعد أن انتهت علاقة التعاون والنجاح بين الفنانة اللبنانية إليسا وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اتفق الاثنان، على طرح ألبوم يحمل عنوان إليسا 20، يتضمن أجمل الأغنيات التى طرحتها رفقة الشركة الخليجية، على مدار 9 ألبومات أصدرتها خلال الفترة من 2004 إلى 2020.

تكشف "الوطن" فى هذا التقرير، الأغنيات العشرين التي اختارتها إليسا من بين 8 ألبومات، بخلاف أغنيات ألبومها الأخير، الذي سيطرح مع الالبوم الجديد، والأغنيات هي:

"حالة حبتت، على بالي حبيبي، يا مرايتي، كرمالك، فى عيونك، بتمون، سلملي عليه، نفسي اقوله، مكتوبة ليك، لو تعرفوه، عكس اللى شايفنها، ياريت، تعبت منك، كرهني، كل يوم فى عري، أيامي بيك، بستناك، اسعد واحدة، الى كل اللى بيحبوني، سهرنا يا ليل".

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، نهاية مسيرتها الفنية مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات رسميا، مع طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي" رسميا في الأسواق.

الألبوم طُرح منذ ما يقرب من 3 أسابيع، عبر المنصات الإلكترونية، ولكنه طرح اليوم، رسميًا في الأسواق ومنافذ البيع، بعدد من الدول العربية وعلى رأسهم دولة الإمارات.

إليسا دونت في كلماتها الافتتاحية لكتيب الألبوم، أنها قررت رسميًا الانفصال عن شركة روتانا، مثلما تترك الفتاة منزل والديها لكي تبدأ حياة مستقلة لنفسها، ووجهت شكرًا خاصًا لسالم الهندي رئيس الشركة التنفيذي، الذي وصفته بكونه الأب الروحي لها وسبب رئيسي في نجاح أعمالها الفنية الماضية.

وخصصت سطورا خاصة لطوني سمعان المدير التنفيذي للشؤون الفنية، ووصفته بأنه ذكي وعبقري.

وبدأ مشوار إليسا مع روتانا عام 2004 بألبوم أحلى دنيا، وجرى تجديد التعاقد بينهم 3 مرات شهدت كل مرة منهم طرح 3 ألبومات كان آخرها صاحبة رأي.