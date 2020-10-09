عن تجربة.. إليسا تنشر توعية لجمهورها بمخاطر سرطان الثدي

نشرت المطربة اللبنانية إليسا عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" توعيه لمتابعيها بمخاطر سرطان الثدي، مؤكدة على ضرورة الكشف المبكر.

وكتبت إليسا: "ممنوع انتظار الشهر الزهري للاهتمام بالصحة، الفحص المبكر يحمي كل امرأة من الإصابة بسرطان الثدي، الحماية تبدأ بالوعي، والفحص المبكر هو العلاج الأول والأهم".

وكانت إليسا عانت من مرض سرطان الثدي واضطرت للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج دون أن تعلن أي تفاصيل عن مرضها إلا بعد شفائها تمامًا من خلال كليب "الي كل اللي بيحبوني"، والذي وثّقت من خلاله فترة معاناتها مع المرض.

احتفلت إليسا مؤخرا بمرور 20 عامًا على مسيرتها الفنية، بطرح ألبوم ذهبي مؤلّف من 3 أقراص مدمجة تتضمن أغنياتها المفضلة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

وعلقت عبر تويتر "مشواري الفني بيتلخص بعدد خاص وسيكون متوفر بالأسواق قريباً جداً! نسخة احتفالية لعشرين سنة من الفن والفرح بمشاركتي معكم!".

وأعلنت، عن نسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأي" بغلاف جديد واليوم يضم عدد من أغانيها القديمة المفضلة للجمهور، وكتبت عبر "تويتر": سعيدة للإعلان عن إصدار نسخة جديدة محدودة من (صاحبة رأي) بغلاف جديد، يضم أغاني الألبوم كلها، بالإضافة لأغاني مفضلة أصدرتها طيلة 20 عامًا الماضية، مين متحمس؟".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.

وتصدرت التريند في السعودية وعدد من الدول العربية بعد إذاعة حفل "مكملين مع إليسا" عبر قناة إم بي سي.

وأحيت المطربة إليسا أول حفل أون لاين يونيو الماض، وشهد الحفل نجاحًا كبيرًا، حيث تفاعل معه جمهور السوشيال ميديا بسبب إطلالتها المميزة كما حقق الحفل أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب.

وقدمت خلال الحفل، مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة منها "قهوة الماضي" والتي طرحتها مؤخرًا وحققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب".