أستاذ بـ"طب قصر العيني": بقاء التلاميذ في منازلهم لا يحميهم من الإصابة

قال أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العيني، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" جديد وكل يوم نعرف عنه شيئا جديدا، وكان في البداية شديد العدوانية، وبدأ ينحسر في عدد الإصابات في مصر، وشدته تنخفض، وهذا يتضح في المستشفيات والعيادات.

وأضاف "البليدي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت، أنه عند عودة الدراسة يمكن أن يصاب الأطفال بالفيروس أثناء الدراسة، ولكن وجودهم في المنزل أيضا لا يحميهم من الإصابة، مشيرا إلى أن الإغلاق أثبت أن فائدته قليلة، ويجب اتباع التعليمات الحكومية.

وأوضح أستاذ طب الأطفال بكلية طب القصر العيني، أن إصابات الأطفال أقل شراسة من الكبار، وفيروس كورونا يمكن أن يظهر بأعراض مختلفة مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو عدم ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن يظهر بإسهال أو من غير إسهال، ولا يوجد علاجا مخصصا له، والأهالي لديهم حق في القلق ولكن ليس لدرجة الرعب، والهلع.