أستاذ جهاز هضمي يستعرض تعامل مصر مع "كوفيد19": نجاح باهر

قال محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، إن الدولة المصرية، نجحت نجاحًا مبهرًا حقيقيًا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشددا على أن مصر كانت لديها تجربة ناجحة بشكل حقيقي في التعامل مع "فيروس سي"، فدواء فيروس سي، كان مجاني في مصر، رغم أنه كان في الخارج تباع العبوة بـ35 ألف دولار.

وأضاف "منيسي"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، السبت، أن مصر لديها أيضا مبادرات صحية أخرى مثل صحة الأسرة، والمرأة، وغيرها، مؤكدًا أن بداية أزمة فيروس كورونا كانت مخيفة، وعندما ننظر إلى النجاح الذي حققته مصر في هذا الشأن سنجد أنه لم يتحقق في أماكن كثيرة بالعالم، ولكن المواطن المصري يهتم فقط بالنتائج على أرض الواقع.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، أن نجاح مصر في أزمة فيروس كورونا عظيما، فالدولة وفرت العلاج بالمجان، وكانت الأماكن بالمستشفيات متاحة، ولم يكن لدينا تكدس في أسرة الرعاية، ووفرت دواء الريمديسفير، وصنعته، وتصدره إلى 125 دولة، وهو من أهم الأدوية التي تساعد في السيطرة على فيروس كورونا في الحالات الحرجة.

ولفت إلى أن الدولة حاليا، تتحدث عن الأمصال، وتوفيرها، مشددا على أن هذه أشياء ملموسة على أرض الواقع، يشعر بها المواطن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.