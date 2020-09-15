"الصحة" عن متطوعي لقاح "كوفيد19": هنحقنهم بفيروس كورونا خامل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تجريب اللقاح في مصر على 6 آلاف متطوع، على أن يتم البدء في إنتاجه بعد شهرين من تلقي آخر متطوع لهذا اللقاح، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم متابعة متلقي اللقاح لمدة عام.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن النتائج المبدئية للقاح ستظهر عقب شهرين من دخول آخر مريض، وهي من ستؤكد فعاليته وأمانه، ومن ثم يتم بدء إنتاج هذا اللقاح، ولكن النتائج النهائية للقاح ستظهر بعد عام.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم متابعة المتطوع لتلقي اللقاح لمدة عام، ورصد الأعراض الجانبية التي ستظهر عليه، "بنحقن المتطوع بفيروس كورونا غير نشط، ونشوف بقى درجة حرارته، وهل حصل له التهاب في موضع الحقن أم لا، هل حدث له ضيق تنفس أم لا؟".

وتابع: "بنشوف فيه تكسير في العظام أو آلام في العضلات أو تكسير في الجسم بشكل عام أم لا، بنشوف حدوث آلام في الأعصاب أم لا، نتأكد فقط من الفعالية"، مستشهدًا بأن لقاح أكسفورد توقف فترة بسبب ظهور أعراض جانبية على شخص واحد فقط ممن خضوا له، ولكن تم اكتشاف أن المضاعفات التي حدثت للمتطوع ليست من المصل.