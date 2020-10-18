في ثاني أيام الدراسة.. تلاميذ المدارس يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية

شهدت العديد من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، في ثانى أيام العام الدراسي الجديد، صباح اليوم الأحد، التزام جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما التزم جميع أعضاء هيئات التدريس بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعي لمنع انتشار كورونا.

ومع بداية الدراسة في يومها الثانى، جرى تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه قبل بدء اليوم الدراسي بساعات قليلة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتابع سير اليوم الدراسي من داخل غرفة العمليات المركزية، موضحاً أنهاسأنها متصلة بجميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف محافظات مصر، والوضع الصحي بالمدارس على مدار ساعات العمل.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيجري تنفيذها حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، وللتعايش مع فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التعليم، في تصريحات للوطن، إلى أن الوزارة مستعدة تماما لأي أحداث قد تحدث خلال سير اليوم الدراسي بمختلف مدارس الجمهورية، موضحاً أنه لا يوجد أي تخوف من فيروس كورونا، قائلاً: "جاهزون تماماً للعام الدراسي الجديد".

ونوه وزير التعليم بأنه جرى تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير ستجري بصورة دورية طوال اليوم الدراسي، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ، وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مؤكداً أن هناك خطط بديلة للتعايش مع الموجه الثانية من كورونا إذا حدثت، ولا نية لإلغاء العام الدراسي الجديد حال تفشي فيروس كورونا.