مسلم: الإعلام المصري لعب دورا هائلا في أزمة كورونا.. والبعض يظلمه

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، بدور الإعلام المصري في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكر أن الإعلام المصري لعب دورًا جيدًا في هذه الأزمة، وكانت من المرات القليلة التي يُشيد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلام، فهناك أكثر من ملف لعب الإعلام بهم دورًا هائلًا مثل محاربة الإخوان والإرهاب، فهو يراهما وجهين لعملة واحدة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن هناك مواد درامية تُخدم مواجهة الإرهاب مثل مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وكذلك فيلم "الممر"، فكل هذه المواد الدرامية تُخدم على الوعي المصري بشكل جيد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصحف والقنوات المصرية لها صفحات على مواقع السوشيال ميديا مؤثرة وتصدت لشائعات جماعة الإخوان.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن إدارة أزمة فيروس كورونا ليست هي سبب نجاح مواجهة الفيروس فقط، ولكن التناغم في الحكومة وبين الوزراء وراء نجاح خطة المواجهة، فضلًا عن خطة الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد مصري قوي، حيث إن اقتصاديات دول كبرى اهتزت في أزمة كورونا، "لو دخلنا أزمة كورونا بدون أو من غير إصلاح اقتصادي كانت هتبقى مشكلة".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمل على النهوض بمنظومة التعليم قبل بدء أزمة كورونا وراء نجاح الدولة في مجابهة الفيروس أيضًا، متسائلًا:" من غير تطوير في التعليم، ووجود التابلت وبرامج وزوم والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والأفكار دي لو مش موجودة والناس قعدت في البيت لمدة 6 شهور، الناس كانت هتمتحن ازاي، والطلاب كانوا هيذاكروا ازاي؟".

وأوضح مسلم، أن الإعلام المصري يستطيع الرد على الكثير من الشائعات التي تبث عبر صفحات وإعلام الإخوان، ولكن هناك من يظلم الإعلام المصري بعدم الرد دائما على تلك الجماعة، رغم أن الإعلام المصري لديه مهمات أخرى مثل مناقشة مشاكل اجتماعية، وإظهار للمواطنين مدى الإنجازات التي تقوم بها الدولة وإعطاء للمواطنين أمل، فضلًا عن المشكلات التي تخص المواطنين ويتم العمل على حلها، وكذلك نشر وقائع الفساد من أجل القضاء عليه.

وتابع: "كل ده دور للإعلام المصري، فضلًا عن الدور التثقيفي والتنويري ، وايضًا الترفيهي، ما الناس مش هتتفرج على أخبار طول اليوم، بينما المواقع الإخوانية لا تستهدف سوى هدم الدولة المصرية ولا تنشر سوى الشائعات، مش بيعملوا حاجة غير إنهم يشتموا فقط، حتى لو مفيش حاجة غلط بيألفوا أشياء خطأ".