محمود مسلم: قطاعنا الصحي كان مستعد بقوة لـ "كورونا".. "كنا على التراك"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت مشوارًا طويلًا في النهوض بالقطاع الطبي قبل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من خلال مواجهة فيروس c والقضاء عليه، فضلًا عن حملة "100 مليون صحة"، وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في بورسعيد، ثم الأقصر، ويُستكمل حاليًا في باقي محافظات الجمهورية، فكل ذلك فتح مجال للحوار طوال الوقت بين مصر والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2": "لما جات جائحة كورونا، كنا على التراك، كنا في الملعب مش بعيد ولم نفقد اتزانها وكان هنا استيعاب كون الدولة كانت قبل الجائحة قد أنفقت على النهوض بالمستشفيات وبناء مستشفيات جديدة"، موضحًا في الوقت ذاته أن ما يُعيب المصريين أنه عندما نكون في أزمة، الكثير يقول رأيه، وفي منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نجد أن الكثيرين تحولوا إلى مُحللين.

واستشهد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بمثال ساخر، بأن هناك مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، لشخص بائع شاي في الهند، وعندما ذهب اليه مسؤول هندي لأخذ رأيه فيما تقوم به الدولة هناك اشتكى من التعليم والصحة وتحدث وكأنه مُحلل سياسي وسرد رأيه في كافة القضايا، مازحًا: "المسؤول معترضش، المسؤول استغرب بس أن الراجل معرفش يعمل شاي بالجودة اللي مطلوبة".

وضرب عضو مجلس الشيوخ، مثلًا على ذلك أيضًا من واقع حياة المصريين، حينما اعترض الكثيرون من اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات الغلق بسبب فيروس كورونا، مبررين اعتراضهم بسبب انهيار الاقتصاد وضياع فرص عمل للكثيرين، وعندما أوشكت الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات الفتح، اعترض أيضًا الكثيرون متهمين الحكومة بتعريض حياتهم للخطر وقاموا بالتشكيك في أرقام الإصابات.

وأكد الكاتب الصحفي، أن التجربة المصرية في مجابهة أزمة كورونا كانت رائدة، "ربنا كان موقفنا وكارمنا بشكل كبير، رغم أن الناس طول الوقت كانت تشكك في الأرقام، مع حالة الهلع اللي جات في فترة من الفترات مع زيادة الأعداد ما بعد عيد الفطر المبارك كانت مشكلة صعبة، بس الناس بتحب تفتي في كل حاجة، صاحب القرار تبقى عنده الصورة أبعد، مش بقول إن صاحب القرار على حق، مفيش حد في الدنيا دايما على حق، لكن بيشوف الصورة بشكل أبعد".