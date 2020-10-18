صور.. الأهالي دون كمامات وحضن للتحية في فيصل: "المهم العيال ملتزمين"

تستقبل المدارس اليوم الأحد، الطلاب من جميع المراحل التعليمية في ثان يوم من بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، بعد تشديدات الحكومة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية كافة، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

تجمع أولياء الأمور بمنطقة فيصل منذ السادسة صباحًا أمام مدرسة الشهيد أحمد سعيد رفقة أبنائهم، دون أخذ أي من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد -19"، رغم تأكّيد أهمية ذلك.

وظهرت مشاهد أحضان وقبلات دون كمامات، وزحام دون تباعد من قبل الأهالي أمام بوابة المدرسة.

"الكورونا انتهت" بطريقة ساخرة عبّرت أميمة إبراهيم، والدة إحدى الطالبات عن حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الأهالي.

واعتبر أحمد جلال، ولي أمر، أنَّ ما يحدث طبيعي فمن الصعب الالتزام الدائم بالتدابير الوقائية في وجهة نظره "أهم حاجة الولاد لابسين كمامات".

وينطلق العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، بعد أن بدأت عددًا من المدارس أمس السبت، حيث بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.